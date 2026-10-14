Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất từ Quảng Trị đến Gia Lai ngày 14/10/2026
Khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và các khe suối nhỏ trong 6 giờ tới của ngày 14/10/2026.
Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Gia Lai đối mặt với nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy cục bộ lớn.
Các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao
Hiện tượng thiên tai nguy hiểm được dự báo tập trung trên các sườn dốc và khu vực ven sông suối nhỏ tại những địa phương sau:
Quảng Trị
TP. Huế
TP. Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Gia Lai
Khuyến cáo an toàn phòng tránh thiên tai
Trước tình hình diễn biến thiên tai phức tạp, người dân và chính quyền địa phương cần chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó tức thì:
Theo dõi chặt chẽ dòng chảy, mực nước tại các ngầm, tràn, khe suối nhỏ và khu vực có độ dốc lớn.
Chủ động di dời người và tài sản khỏi vùng có dấu hiệu nứt đất, sụt lún hoặc nguy cơ sạt lở đất cao.
Tuyệt đối không di chuyển qua các điểm xung yếu, ngầm tràn đang có nước xiết hoặc khu vực ven suối có nguy cơ lũ quét đột ngột.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-nguy-co-cao-xay-ra-lu-quet-va-sat-lo-dat-tu-quang-tri-den-gia-lai-ngay-14102026-469207.html