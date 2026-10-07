Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi ngày 07/10/2026

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh và thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như sụt lún đất do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy lớn. Các địa bàn vùng núi và ven sông suối nhỏ cần đặc biệt đề phòng tình huống thời tiết nguy hiểm.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo xuất hiện trên các sườn dốc, khu vực khe suối nhỏ tại những địa phương sau:

TP. Huế: Nguy cơ trượt lở đất ở sườn dốc và các dòng chảy nhỏ ở vùng cao.

TP. Đà Nẵng: Đề phòng sạt trượt đất đá taluy, sụt lún cục bộ.

Quảng Ngãi: Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc.

Khuyến cáo hành động đảm bảo an toàn

Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong những giờ tới, người dân tại các khu vực cảnh báo cần thực hiện các biện pháp ứng phó cấp thiết:

Tránh xa dòng chảy nguy hiểm: Không di chuyển qua ngầm, tràn, khe suối nhỏ hoặc các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết.

Quan sát địa hình xung quanh: Chú ý các dấu hiệu bất thường như vết nứt trên mặt đất, sườn đồi, nước suối chuyển màu đục ngầu để kịp thời sơ tán.

Chủ động di dời: Các hộ dân sinh sống sát chân sườn dốc, bờ sông suối có nguy cơ sạt lở cần tuân thủ hướng dẫn sơ tán của lực lượng chức năng đến nơi an toàn.

Thông tin chi tiết về các điểm nguy cơ tiếp tục được cập nhật theo diễn biến thực tế của mưa lũ trên hệ thống giám sát cảnh báo trực tuyến.