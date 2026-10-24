Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi tại Tuyên Quang ngày 24/10/2026

Khu vực tỉnh Tuyên Quang đang đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trong những giờ tới. Tình trạng sạt trượt đất đá đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực sườn dốc và ven sông suối nhỏ.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất đe dọa trực tiếp nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Người dân và chính quyền cơ sở cần chủ động rà soát các điểm xung yếu tại:

Tân Quang

Bắc Mê

Bắc Quang

Bằng Hành

Bạch Ngọc

Đồng Tâm

Hùng An

Liên Hiệp

Lâm Bình

Minh Ngọc

Cảnh báo tác động và khuyến cáo phòng tránh

Lũ quét và sạt lở đất có thể làm biến dạng địa hình ven sườn đồi núi, gây tắc nghẽn giao thông và tiềm ẩn hiểm họa đối với tính mạng cũng như tài sản người dân.

Kiểm tra ngay nơi ở: Người dân sinh sống dưới chân đồi dốc, ven ta luy đất hoặc ven khe suối cần quan sát dấu hiệu nứt đất, cây cối nghiêng ngả hoặc nước suối chuyển màu đục ngầu bất thường.

Chủ động sơ tán: Sẵn sàng phương án di dời người già, trẻ nhỏ và tài sản thiết yếu đến nơi an toàn khi có lệnh điều động từ chính quyền địa phương.

Hạn chế di chuyển: Không đi qua ngầm tràn, khe suối có dòng chảy xiết hoặc lưu thông qua các đoạn đèo dốc có nguy cơ đá lở, bùn tràn.

Thông tin cảnh báo thiên tai tại tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được theo dõi và cập nhật theo diễn biến thực tế.