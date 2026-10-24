Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi tại Tuyên Quang ngày 24/10/2026
Trong 6 giờ tới, tỉnh Tuyên Quang đối mặt nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trên các sườn dốc, bờ sông suối nhỏ tại Tân Quang, Bắc Quang, Lâm Bình và vùng lân cận.
Khu vực tỉnh Tuyên Quang đang đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trong những giờ tới. Tình trạng sạt trượt đất đá đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực sườn dốc và ven sông suối nhỏ.
Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất đe dọa trực tiếp nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Người dân và chính quyền cơ sở cần chủ động rà soát các điểm xung yếu tại:
Tân Quang
Bắc Mê
Bắc Quang
Bằng Hành
Bạch Ngọc
Đồng Tâm
Hùng An
Liên Hiệp
Lâm Bình
Minh Ngọc
Cảnh báo tác động và khuyến cáo phòng tránh
Lũ quét và sạt lở đất có thể làm biến dạng địa hình ven sườn đồi núi, gây tắc nghẽn giao thông và tiềm ẩn hiểm họa đối với tính mạng cũng như tài sản người dân.
Kiểm tra ngay nơi ở: Người dân sinh sống dưới chân đồi dốc, ven ta luy đất hoặc ven khe suối cần quan sát dấu hiệu nứt đất, cây cối nghiêng ngả hoặc nước suối chuyển màu đục ngầu bất thường.
Chủ động sơ tán: Sẵn sàng phương án di dời người già, trẻ nhỏ và tài sản thiết yếu đến nơi an toàn khi có lệnh điều động từ chính quyền địa phương.
Hạn chế di chuyển: Không đi qua ngầm tràn, khe suối có dòng chảy xiết hoặc lưu thông qua các đoạn đèo dốc có nguy cơ đá lở, bùn tràn.
Thông tin cảnh báo thiên tai tại tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được theo dõi và cập nhật theo diễn biến thực tế.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-nguy-co-cao-xay-ra-lu-quet-va-sat-lo-dat-o-nhieu-noi-tai-tuyen-quang-ngay-24102026-470942.html