Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Trị đến Gia Lai ngày 11/10/2026

Trong 6 giờ tới (tính từ chiều ngày 11/10/2026), khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Gia Lai xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy xiết.

Các khu vực trọng điểm có nguy cơ thiên tai

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo có khả năng tác động mạnh tới các khu vực sườn dốc, ven sông suối nhỏ thuộc địa bàn các địa phương sau:

Quảng Trị

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Tình trạng mưa lớn kéo dài làm tăng độ ẩm đất, khiến kết cấu đất đá trên các triền dốc trở nên kém ổn định, tiềm ẩn rủi ro trượt lở bất ngờ gây chia cắt giao thông và nguy hiểm cho các khu dân cư lân cận.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn cho người dân

Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng tránh:

Thường xuyên quan sát các dấu hiệu bất thường quanh nơi ở như vết nứt trên tường, nứt mặt đất, cây cối nghiêng hoặc nước khe suối đổi màu đục ngầu.

Tuyệt đối không di chuyển, vớt củi hay đánh bắt cá qua các đoạn suối, khe nhỏ khi nước dâng cao và chảy xiết.

Chủ động sơ tán khỏi chân taluy dốc, vùng trũng thấp có nguy cơ sạt lở theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Người dân và các cơ quan chức năng có thể theo dõi vị trí cảnh báo chi tiết theo thời gian thực trên hệ thống bản đồ trực tuyến của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.