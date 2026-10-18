Cảnh báo nguy cơ AI làm 'xói mòn' tư duy độc lập

Cảnh báo trên được đưa ra tại Hội nghị Đổi mới khoa học giảng dạy và học tập lần thứ 4, do Trường Đại học KwaZulu-Natal (UKZN) của Nam Phi tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, sự kiện thu hút hơn 300 học giả và sinh viên từ nhiều chuyên ngành để cùng thảo luận về cách các trường đại học nên ứng phó trước sự bùng nổ của AI và những thách thức mới đối với giáo dục đại học.

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư Thabo Msibi, Phó Hiệu trưởng phụ trách giảng dạy và học tập của UKZN, nhấn mạnh các trường đại học không thể tiếp tục dựa vào những phương pháp giảng dạy lạc hậu khi thế giới xung quanh liên tục biến đổi. Dù vậy, ông kêu gọi áp dụng hệ thống giáo dục theo cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm hơn khi ứng phó với làn sóng công nghệ này, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp liên ngành để giải quyết các vấn đề xã hội.

Tiếp cận vấn đề một cách cẩn trọng hơn, Giáo sư Wayne Holmes đến từ University College London (UCL) cảnh báo các trường đại học đang áp dụng AI vào giáo dục quá vội vàng khi chưa có đủ bằng chứng thực tế về lợi ích, độ an toàn cũng như tác động của nền tảng này đối với sinh viên. Ông nhận định, "nhìn bề ngoài, AI có vẻ thật kỳ diệu, nhưng thực tế lại khác xa". Chuyên gia này kêu gọi tăng cường các quy định quản lý và cảnh báo rằng những lợi ích ngắn hạn mà các trường đại học đạt được có thể dẫn đến những hệ lụy lâu dài nếu rủi ro không được thấu hiểu tường tận.

Đồng quan điểm trên, Giáo sư Oscar Koopman, quyền Trưởng khoa Giáo dục tại Đại học Stellenbosch (Nam Phi), chỉ ra rằng AI đang thay đổi cách sinh viên học tập bằng cách thực hiện các nhiệm vụ như đọc hiểu, diễn dịch thông tin, so sánh ý tưởng và viết lách. Nếu như sự ra đời của Internet giúp thông tin dễ tiếp cận hơn, thì giờ đây AI lại cung cấp sẵn câu trả lời ngay cả trước khi sinh viên tự mình nỗ lực giải quyết vấn đề. Ông Koopman cảnh báo sinh viên sẽ đánh mất những trải nghiệm học tập vô giá nếu cứ mải phụ thuộc vào AI thay vì tự bồi đắp năng lực nhận thức của chính mình.