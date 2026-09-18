Cảnh báo người dân vùng hạ du khi hồ Thác Mơ xả tràn mùa mưa lũ

Cán bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tuyên truyền người dân vùng hạ du khi thực hiện xả tràn mùa lũ. (Nguyễn Tấn)

Hồ chứa Thác Mơ là công trình thủy điện quan trọng trên hệ thống sông Bé, hồ có dung tích chứa khoảng 1,36 tỷ m3 nước. Do vậy, trong mùa mưa lũ, khi mực nước hồ tăng cao, nhà máy có thể phải điều tiết, xả nước qua các cửa xả nhằm bảo đảm an toàn công trình. Đáng chú ý, khi xả tràn dòng chảy phía hạ du có thể thay đổi nhanh, mực nước sông dâng cao và gây nguy hiểm cho người, phương tiện, tài sản nếu ở khu vực ngập nước hoặc ven sông.

Đông đảo các hộ dân vùng hạ du tham gia buổi tuyên truyền. (Nguyễn Tấn)

Để hạn chế rủi ro, tại hội nghị cán bộ của TMP đã tuyên truyền, cảnh báo đến người dân vùng hạ du cần thường xuyên cập nhật thông báo của chính quyền địa phương và đơn vị vận hành hồ chứa. Khi có cảnh báo xả nước, cần nhanh chóng di chuyển người, phương tiện, vật nuôi và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, không đánh bắt cá, tắm, bơi lội, neo đậu tàu thuyền hoặc tổ chức các hoạt động sản xuất, vui chơi tại lòng sông, khu vực gần cửa xả và những vị trí có biển cảnh báo nguy hiểm. Chủ động phòng ngừa và chấp hành cảnh báo là cách thiết thực nhất để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản khi hồ Thác Mơ điều tiết nước. Mỗi người dân vùng hạ du cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan trước những thay đổi bất thường của dòng chảy trong mùa mưa lũ.