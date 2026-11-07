Cảnh báo ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh và ven biển Nam Bộ do triều cường

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước cao nhất ngay tại trạm Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) có xu hướng tăng. Trạm Vũng Tàu ghi nhận mức đỉnh triều đạt 3,96m vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 6/11.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ chiều tối nay (7/11) đến ngày 8/11/2026, trạm Vũng Tàu sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh 4,00-4,05m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 00 giờ đến 2 giờ hằng ngày.

Theo ông Bùi Mạnh Hà, Trưởng phòng Dự báo Hải văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24-48 giờ tới, mực nước tại ven biển Nam Bộ tiếp tục có xu hướng tăng, mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,05-4,10m.

Trong giai đoạn từ ngày 7-13/11 mực nước tại trạm Vũng Tàu ở mức cao, mực nước cao nhất có thể đạt 4,10-4,15m vào các ngày 9-11/11. Thời gian triều cường xuất hiện vào sáng sớm hằng ngày.

Triều cường có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế-xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm hằng ngày.

Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.