Nước ngập sâu khu vực ngã tư đường Nguyễn Du với đường Lê Ninh ở phường Thành Sen

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 5 giờ qua (từ 3 giờ ngày 19/9 đến 8 giờ ngày 19/9), địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Kẻ Gỗ 50 mm; hồ Khe Xai 61,8 mm (Hương Phố); hồ Sông Rác 76,4 mm (Hương Xuân); hồ Thượng Tuy 104,2 mm (Toàn Lưu); Kẻ Gỗ 69,4 mm (Cẩm Duệ); Kỳ Bắc 81,8 mm, Kỳ Phong 77,8 mm (Kỳ Xuân); Kỳ Đồng 69,8 mm, Kỳ Giang 67,6 mm (Kỳ Anh); Kỳ Khang 52,4 mm (Kỳ Khang); Thạch Điền 62 mm (Thạch Xuân)...

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo khả năng xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, đô thị, vùng trũng thấp ven sông, suối và các tuyến đường có khả năng tiêu thoát nước chậm. Nguy cơ ngập tập trung tại các xã, phường: Cẩm Lạc, Cẩm Hưng, Cẩm Duệ, Kỳ Phong, Kỳ Anh, Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Thạch Hà, Đông Kinh, P. Thành Sen, P. Hà Huy Tập, P. Trần Phú, Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Hương Xuân, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Mai Hoa, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2.

Thời gian ngập úng: có khả năng xuất hiện trong và sau thời gian mưa lớn, một số khu vực trũng thấp có thể kéo dài đến hết ngày 19/9. Độ sâu ngập lụt lớn nhất: phổ biến 0,3 - 0,5m; riêng các khu vực trũng thấp, ven sông, suối có thể 0,5 - 0,8m.

Mưa lớn gây ngập úng đến các tuyến đường, cầu tràn ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Cơ quan khí tượng đề nghị người dân và các đơn vị thức năng theo dõi và có biện pháp phòng tránh.