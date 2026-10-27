Theo dự báo viên Phạm Hoa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông, từ ngày 27/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác.

Đáng chú ý, từ ngày 27-29/10, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung xuống phía Nam, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao có xu hướng hoạt động mạnh hơn, khiến khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông.

Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, với lượng mưa vượt 100mm trong 3 giờ.

Cảnh báo mưa rất to từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, nguy cơ lũ quét và sạt lở. Ảnh minh hoạ

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng xung kích tại cơ sở cần kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với giao thông, cơ quan chức năng được yêu cầu tổ chức canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những vị trí không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cũng cần bố trí lực lượng, vật tư và phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục đường chính, đồng thời triển khai biện pháp chống ngập tại khu đô thị và khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị tăng cường kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ và hồ chứa xung yếu.

Việc vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi cần được chủ động thực hiện để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du. Các đơn vị quản lý hồ chứa phải bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý những tình huống có thể phát sinh.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để Nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).