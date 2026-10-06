Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 4/10 và sáng sớm 5/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cảnh báo mưa rất lớn ở Trung Bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở. Ảnh minh họa

Lượng mưa tính từ 19h ngày 4/10 đến 3h ngày 5/10 tại một số nơi ghi nhận trên 80mm. Trong đó, Nam Thanh 1 (Nghệ An) 96,4mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 92mm.

Sang ngày và đêm 6/10, vùng mưa to có xu hướng dịch chuyển xuống khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Mưa lớn tại khu vực này có khả năng kéo dài đến hết tuần, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và cảnh báo của cơ quan chức năng để có phương án ứng phó phù hợp.

Đáng chú ý, ngày 7/10 được dự báo là một trong những thời điểm mưa lớn đáng lưu ý, khi khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn tại khu vực này còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Như vậy, từ ngày 5 đến 7/10, miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài; trong đó ngày 7/10 cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xuất hiện các điểm mưa rất to trên 200mm.

Ngoài khu vực Trung Trung Bộ, ngày và đêm 5/10, Thanh Hóa, Nghệ An và TP. Huế cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 70mm.