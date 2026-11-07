Cảnh báo mưa lớn từ Nghệ An đến Đắk Lắk, có nơi vượt 700mm trong 3 ngày

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Cảnh báo mưa lớn ở miền Trung, có nơi vượt 700mm trong 3 ngày. Ảnh minh hoạ

Đáng chú ý, mưa có nguy cơ xuất hiện cường độ lớn, với lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ. Tình trạng này có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Ngoài ra, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản.

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đắk Lắk khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trong đó, các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thủy văn; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai phương án phòng tránh phù hợp.

Lực lượng xung kích tại cơ sở cần được huy động kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Các địa phương đồng thời phải tổ chức khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tăng cường lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn. Các địa phương cần bố trí sẵn lực lượng, vật tư và phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính, đồng thời triển khai phương án chống ngập tại khu đô thị và khu công nghiệp.

Đối với các công trình thủy lợi, thủy điện, Ban Chỉ đạo đề nghị kiểm tra, rà soát và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa, khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ chứa xung yếu. Các địa phương cần chủ động vận hành điều tiết hồ chứa theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực để xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng cần được tăng cường, nhất là tại cơ sở, nhằm phổ biến các kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo kết quả thực hiện trước 16h hằng ngày về Ban Chỉ đạo (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).