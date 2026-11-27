Từ chiều tối 27/11 đến ngày 29/11, mưa rất lớn ở khu vực miền Trung. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, triều vường ven biển Nam Bộ tiếp tục có xu hướng tăng, cùng với đó, từ chiều tối 27/11 đến ngày 29/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 600mm.

Theo đó, từ tối 27/11 đến ngày 28/11, ven biển Nam Bộ có mực nước lớn nhất ở trạm Vũng Tàu là 4,1-4,2m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 00h - 3h và 14h - 16h. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, mực nước tại ven biển Nam Bộ tiếp tục có xu hướng tăng. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4 - 4,1m.

Triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều hàng ngày. Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian triều cường cao. Ngoài ra, triều cường cao còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Đối với tình hình mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 27/11 đến ngày 29/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực thành phố Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Từ đêm 27/11 đến ngày 29/11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trtong 3 giờ.

Cảnh báo, từ đêm 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Tổng lượng mưa tính từ chiều tối ngày 27/11 đến sáng 30/11 ở khu vực từ thàn phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm; thành phố Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa: phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai cấp 2.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý: Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Liên quan đến diễn biến lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa, Trưởng phòng Dự báo thủy văn Phùng Tiến Dũng cho biết, từ đêm 27/11 đến ngày 1/12, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ diện rộng. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở phía Đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch (Đắk Lắk) lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3; các sông ở thành phố Huế, Đà Nẵng, Đông Gia Lai, sông Ba (Đắk Lăk) lên mức báo động 2 và trên báo động 2; sông Sê San (Quảng Ngãi), các sông ở Khánh Hòa lên mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng khu vực đồng bằng, ven biển và lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3. Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội. Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.

Hiện nay, mực nước trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đang dao động ở dưới mức báo động 1.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, chiều tối và đêm 27/11, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Hiện bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới nước ta.