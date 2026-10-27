Cảnh báo mưa lớn từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 27/10 có nơi trên 80mm, như: Hoàng Mai (Nghệ An): 126,0mm; Nông trường 15 (Nghệ An): 85,0mm.

Dự báo diễn biến mưa lớn từ chiều tối 27/10 đến ngày 29/10, từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Dự báo chi tiết từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10 có mưa 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ đêm 28/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc thành phố Đà Nẵng có mưa 30–60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10 các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 29/10, mưa lớn tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ. Sạt lở đất trên sườn dốc.