Cảnh báo mưa lớn trên đất liền, gió mạnh trên biển

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong ngày 28-9, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh mây đối lưu phát triển mạnh, có thể gây mưa rào và dông.

Theo đó, bản tin lúc 14 giờ ngày 28-9 cho thấy, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu phát triển trên khu vực các thôn, tổ dân phố thuộc các xã/phường: Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Sơn, Bác Ái Tây, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Anh Dũng, Bắc Ninh Hòa, Vạn Ninh...

Ảnh radar tại khu vực tỉnh Khánh Hòa.

Trong 6 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh gây mưa rào và dông trên khu vực các thôn, tổ dân phố thuộc các xã/phường nói trên, sau đó có khả năng mở rộng ra khu vực khác như: Cam Hiệp, Cam An, Phước Hà, Phước Hữu, Diên Lâm, Diên Thọ, Bắc Ái Đông... và có thể lan ra toàn tỉnh.

Trong cơn dông đề phòng sét, tố, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh; nước chảy xiết qua các bờ tràn, đường tràn. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân chú ý phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Trên biển, theo bản tin lúc 16 giờ ngày 28-9 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, vùng biển phía nam đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Dự báo đêm 28-9, vùng biển phía nam đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.