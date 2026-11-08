Cảnh báo mưa lớn trên 700mm, Huế khẩn trương ứng phó

Ngày 8/11, UBND TP Huế ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chủ động ứng phó với đợt mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra trên địa bàn.

Hồ Tả Trạch ở TP Huế dự kiến bắt đầu điều tiết nước từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 8/11. (Ảnh: BQL Hồ Tả Trạch)

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, từ ngày 9 đến 12/11, thành phố có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND TP Huế yêu cầu các địa phương không chủ quan, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đặc biệt, chính quyền các xã, phường phải khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối và các địa bàn có khả năng bị chia cắt để xây dựng phương án bảo vệ người dân.

Việc sơ tán, di dời dân cư phải được triển khai kịp thời căn cứ diễn biến thiên tai và mức độ rủi ro. Trong đó, ưu tiên bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và người mắc bệnh nền.

Các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu và khu vực có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua nơi nguy hiểm, nước chảy xiết.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế chủ động tham mưu phương án ứng phó, sơ tán dân cư, huy động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Công an TP Huế phối hợp hỗ trợ di dời người dân, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập sâu, sạt lở.

Chính quyền các xã, phường phải khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

UBND TP Huế cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa chủ động phương án vận hành, điều tiết nước hợp lý, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Ngành giáo dục kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất trường học; ngành y tế chuẩn bị thuốc men, hóa chất, thiết bị cấp cứu và phương án chăm sóc người dân tại các điểm sơ tán.

Đối với hoạt động du lịch, các cơ sở kinh doanh ven biển, sông, suối, khu du lịch và điểm cắm trại phải rà soát phương án bảo đảm an toàn cho du khách, sẵn sàng tạm dừng hoạt động, di dời khách đến nơi an toàn khi có nguy cơ thiên tai.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, ứng phó, để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Cùng với việc triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn cũng được yêu cầu chủ động điều tiết nước để ứng phó đợt mưa lớn.

Ngày 8/11, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch thông báo điều tiết nước hồ Tả Trạch về hạ du sông Hương. Thời gian dự kiến bắt đầu từ 15h đến 17h cùng ngày, với 1 cửa cống xả sâu.

Lưu lượng qua cống xả sâu khoảng 110-150m³/s, lưu lượng qua nhà máy thủy điện 80m³/s. Tổng lưu lượng xả dự kiến từ 190-230m³/s.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã yêu cầu vận hành điều tiết hồ thủy điện A Lưới và hồ thủy điện A Lin B1.

Cụ thể, hồ thủy điện A Lưới dự kiến tăng dần lưu lượng xả qua tràn từ 10h ngày 9/11, với lưu lượng có thể đạt 900m³/s. Việc vận hành phải bảo đảm tăng dần lưu lượng, tránh xả đột biến.

Đối với hồ thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1), thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng qua tràn dự kiến từ 8h ngày 9/11, lưu lượng xả có thể đạt 500m³/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung và Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú khẩn trương thông báo kế hoạch vận hành đến người dân vùng hạ du và chính quyền các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để chủ động phòng tránh, ứng phó nguy cơ ngập lụt.

Việc điều tiết các hồ phải tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương và quy trình vận hành đơn hồ đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du trong suốt đợt mưa lũ.