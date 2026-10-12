Cảnh báo mưa lớn tại Trung Bộ và Nam Bộ; tàu thuyền trên biển đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều 12/10 có nơi trên 30mm như trạm: Phong Mỹ (thành phố Huế) 44,2mm, Phước Hòa (Khánh Hòa) 94,0mm, Bình An (Lâm Đồng) 32,4mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm 12/10, khu vực phía nam từ tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Chiều tối và tối 12/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, hiện nay (12/10), vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông.

Dự báo, đêm 12/10 và ngày 13/10, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.