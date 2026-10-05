Cảnh báo mưa lớn tại Tp. Huế - Người dân cần chủ động phòng tránh thiên tai

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, dự báo miền Trung sẽ có mưa lớn diện rộng

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, dự báo miền Trung sẽ có mưa lớn diện rộng, cục bộ trên 200mm. Người dân cần chủ động phòng tránh, bảo vệ tính mạng, tài sản và sản xuất.

Mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn cục bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị. Ảnh minh hoạ

Từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm. Đáng lưu ý, khu vực này có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm/3h.

Từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 200mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.

Không chủ quan trước mưa lũ

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó, đặc biệt lưu ý mưa lớn xảy ra vào ban đêm.

Các hộ dân ở khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu cần chủ động sơ tán khi có yêu cầu. Khi xuất hiện tiếng nổ, tiếng động lạ, mặt đất rung chuyển, nứt nẻ hoặc nước suối chuyển đục, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông hoặc khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Không đến gần miệng cống, hố ga, khu vực có xoáy nước; không bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối trong thời gian mưa lớn, lũ.

Người dân cần chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và vật dụng thiết yếu; kê cao tài sản, bảo quản giấy tờ quan trọng, di chuyển phương tiện đến nơi cao ráo. Trước khi nước dâng cao, cần chủ động ngắt nguồn điện, khóa van gas và đề phòng ngập tầng hầm.

Bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại

Tại các vùng nông thôn, người dân cần chủ động bảo vệ gia súc, gia cầm, cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản; khơi thông dòng chảy, đường thoát nước quanh nhà và khu dân cư.

Poster tuyên truyền của Cục quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai

Khi phát hiện tắc nghẽn cống thoát nước, điểm ngập sâu, nước chảy xiết hoặc vị trí có nguy cơ sạt lở, cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để xử lý.

Đặc biệt, cha mẹ và người chăm sóc cần tăng cường giám sát trẻ em, tuyệt đối không để trẻ đi xem lũ, vớt củi, bắt cá, chơi gần sông, suối, ao, hồ hoặc tự ý qua ngầm tràn, cầu tràn trong thời gian mưa lũ.

Thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp; Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn địa phương, đặc biệt là SĐT: 112 - Tổng đài Quốc gia để liên hệ khi cần cứu hộ, cứu nạn.

Chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai là giải pháp thiết thực để bảo vệ con người, tài sản, sản xuất và sinh kế. Tăng cường khả năng thích ứng với thiên tai cũng chính là nền tảng xây dựng cộng đồng an toàn, nền nông nghiệp bền vững và phát triển xanh trong tương lai./.