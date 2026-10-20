Cảnh báo mưa lớn tại duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Lâm Đồng

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (20/10), khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều nay có nơi trên 40mm như các trạm: Xã Mỹ Thọ (Gia Lai) 49,6mm, Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) 49,8mm, Trạm đo mưa số 01 (Đồng Nai) 49,8mm, Tam Giang Tây (Cà Mau) 58,6mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ và phía tây tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, hiện nay, vùng biển từ Đà Nẵng đến phía đông Đắk Lắk, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày mai (21/10), phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2-4m, hướng sóng đông bắc.

Đêm nay và ngày mai, vùng biển từ phía nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Đêm 21/10 và ngày 22/10, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.