Cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ từ đêm nay, nguy cơ ngập lụt và sạt lở

Mưa dông. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ tại khu vực Trung Bộ từ đêm 8/11 đến ngày 10/11.

Theo đó, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, ở phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Từ ngày 9/11 đến ngày 10/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Từ đêm 10/11 đến đêm 11/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Tổng lượng mưa tính từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 250-450 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngoài ra, từ chiều tối 8/11 đến ngày 9/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất," Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Hiện, mực nước trên sông Bồ và sông Hương đang dao động ở dưới mức báo động 1.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 8/11 và ngày 9/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao 2-4 m. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4 m.

Gần sáng và ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5 m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà và phía Nam khu vực giữa Biển Đông, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4 m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rào và dông; vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2 m.

Cảnh báo, đêm 9/11 và ngày 10/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 2-4 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao từ 4-6 m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao từ 3-5 m; biển động mạnh. Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

Hiện vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.