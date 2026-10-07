Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cục bộ có nơi trên 600mm

Dự báo khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6/10 đến 8 giờ ngày 7/10 có nơi trên 130mm như các trạm: Giang Hải (thành phố Huế) 276,4mm, Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06 (thành phố Đà Nẵng) 134,6mm,…

Dự báo từ ngày 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày và đêm 8/10, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).

Ngoài ra, ngày và đêm 7/10, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 9/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm (Khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa có xu hướng giảm).

Đợt mưa lớn diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Cảnh báo tác động của mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng .: cấp 2.