Ngày 28/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP Đà Nẵng đã văn bản số 7625/SVHTTDL-TTBCXB về việc đề nghị các cơ quan báo chí, địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Công điện số 07/CĐ-UBND của UBND thành phố về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo dự báo, từ chiều tối 27/11 đến hết ngày 28/11, các xã, phường trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm; khu vực miền núi phía Tây Bắc phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Cần đề phòng mưa lớn với cường suất trên 120mm trong 3 giờ.

Từ đêm 28/11 đến sáng sớm 30/11, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xảy ra, tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 250mm; vùng núi phía Tây Bắc phổ biến 50-120mm, có nơi trên 170mm.

Trước tình hình này, TP Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo chính thống, không chủ quan trước diễn biến thời tiết.

Người dân sinh sống tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất cần chủ động theo dõi cảnh báo, chấp hành việc sơ tán, di dời khi có yêu cầu. Các địa phương rà soát phương án phòng, chống thiên tai, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”; quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

TP Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân không đi qua hoặc đánh bắt cá tại sông, suối, vùng hạ du hồ chứa, ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết; tuyệt đối không cố tình vượt qua khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn.

TP Đà Nẵng chủ động sơ tán người dân ở vùng nguy cơ sạt lở đất đá. Ảnh: QN.

Các địa phương cần chủ động khơi thông dòng chảy, phòng chống ngập úng; bảo đảm an toàn tại công trình đang thi công, công trình giao thông, di tích, khu du lịch, cơ sở lưu trú và các hoạt động tập trung đông người. Các cơ sở, doanh nghiệp du lịch cần cập nhật cảnh báo, chủ động phương án bảo đảm an toàn, tạm dừng hoạt động hoặc di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Sở VHTTDL TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan báo chí tăng thời lượng, tần suất thông tin về diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời thông báo các khu vực nguy hiểm, tuyến đường ngập hoặc chia cắt và hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp phòng tránh.

Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện nghiêm hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.