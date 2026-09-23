Cảnh báo mưa lớn, một số sông ở Khánh Hòa có thể xuất hiện lũ

Theo các bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, khả năng mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh, xuất hiện lũ xấp xỉ báo động 1 trên một số sông.

Theo bản tin lúc 9 giờ ngày 23-9 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ 7 giờ ngày 22-9 đến 7 giờ 23-9, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi cao hơn như: Ninh Thượng 99,6mm, hồ Hoa Sơn 70mm, hồ Suối Dầu 59mm...

Dự báo từ ngày 23 đến 24-9, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 50-130mm/đợt, có nơi trên 170mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3giờ).

Từ đêm 24-9, tỉnh Khánh Hòa mưa giảm, cục bộ có nơi mưa vừa và dông. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập tại các vùng trũng, thấp, đô thị; cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.

Nước trên sông Cái Nha Trang dưới báo động 1.

Đối với lũ trên các sông, trong 24 giờ qua, trên các sông suối tỉnh Khánh Hòa mực nước ít biến đổi, hoặc dao động nhỏ. Lúc 7 giờ ngày 23-9, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa tại Trạm thủy văn Ninh Hòa 3,23m, dưới báo động 1 là 0,97m; trên sông Cái Nha Trang tại Trạm thủy văn Đồng Trăng 3,11m, dưới báo động 1 là 4,89m; trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ 33,47m, dưới báo động 1 là 2,03m.

Cảnh báo từ ngày 23 đến ngày 25-9, trên các sông tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ dưới mức báo động 1, riêng sông Dinh Ninh Hòa ở xấp xỉ mức báo động 1. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Lũ lụt có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.