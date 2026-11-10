Cảnh báo mưa lớn, gió mạnh

Theo bản tin của cơ quan chuyên môn, trong 2 ngày 10 và 11-11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xảy ra mưa lớn trên đất liền và gió mạnh trên biển.

Cụ thể, từ ngày 10 đến đêm 11-11, tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Đáng chú ý, cường độ mưa có khả năng đạt trên 100mm trong 3 giờ. Ngày và đêm 12-11, tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị; cần đề phòng sạt lở đất ở những nơi có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, mưa dông kèm theo lốc, sét và gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, làm bị thương người và vật nuôi.

Mưa lớn trên địa bàn phường Tây Nha Trang vào sáng 10-11.

Bảng dự báo lượng mưa chi tiết.

Trên biển, trong 24 giờ qua, vùng biển Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa có mưa rào, dông rải rác; gió Đông Bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 9.

Ngày và đêm 10-11, vùng biển ven bờ Khánh Hòa có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi và đặc khu Trường Sa có gió cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Ngoài ra, khu vực này có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét.

Ngày và đêm 11-11, vùng biển Khánh Hòa có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Vùng biển ngoài khơi và đặc khu Trường Sa có mưa rào, dông rải rác; gió Đông Bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8; biển động.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên những vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh.