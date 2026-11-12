Cảnh báo mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất từ thành phố Huế đến Khánh Hòa

Sạt lở trên Quốc lộ 24C đoạn qua xã Thanh Bồng, gây chia cắt giao thông. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những nơi có mưa rất to như: Đỉnh Bạch Mã 150,4mm (thành phố Huế); Trà My 372,4mm (thành phố Đà Nẵng); Sơn Long 211,4mm (Quảng Ngãi); Canh Liên 423,8mm (Gia Lai); Xuân Lãnh 309,2mm (Đắk Lắk); Khánh Hiệp 197,6mm (Khánh Hòa);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Thành phố Huế và Quảng Ngãi 10-20mm, có nơi trên 40mm; thành phố Đà Nẵng 20-40mm, có nơi trên 80mm; Gia Lai, Đắk Lắk 30-70mm, có nơi trên 120mm; Khánh Hoà 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Thành phố Huế: Phú Lộc; Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An; A Lưới 4, Bình Điền, Hưng Lộc, Nam Đông, phường Phú Bài, Vinh Lộc.

Thành phố Đà Nẵng: Lãnh Ngọc, Phú Ninh, Phước Hiệp, Phước Thành, Tam Mỹ, Trà Leng, Trà Liên, Trà My; Bà Nà, Bến Giằng, Đức Phú, Nông Sơn, phường Hải Vân, Phước Chánh, Phước Năng, Quế Phước, Thạnh Bình, Trà Giáp, Trà Tân, Việt An; Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Núi Thành, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thu Bồn, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Tập, Trà Vân.

Quảng Ngãi: Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Sơn Tây, Thanh Bồng; Ba Dinh, Ba Vinh, Đặng Thùy Trâm, Khánh Cường, Kon Plông, Măng Bút, Nguyễn Nghiêm, phường Đức Phổ; Ba Động, Ba Gia, Bình Minh, Cà Đam, Đăk PLô, Đông Trà Bồng, Măng Đen, Minh Long, Ngọc Linh, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà Bồng, Trà Bồng, Trường Giang.

Gia Lai: An Lão, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Phú, Canh Liên, Canh Vinh, Đăk Song, phường Quy Nhơn Tây, Phú Túc, Vân Canh; Ân Tường, Bình Khê, Hòa Hội, Hội Sơn, Ia Dreh, Ia RSai, Kim Sơn, phường An Nhơn Nam, phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn Nam, Phù Cát, SRó, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Uar, Vạn Đức, Xuân An; Ân Hảo, An Hòa, An Lương, An Toàn, An Vinh, Bình Hiệp, Cát Tiến, Cửu An, Đak Pơ, Đề Gi, Hoài Ân, Ia Hiao, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, KBang, Kông Bơ La, Kông Chro, Ngô Mây, phường An Bình, phường An Khê, phường Ayun Pa, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Tây, phường Quy Nhơn, phường Tam Quan, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phú Thiện, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ya Hội, Ya Ma.

Đắk Lắk: Đồng Xuân, Đức Bình, Ea Bá, Ea Ly, Hòa Thịnh, phường Bình Kiến, phường Sông Cầu, phường Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Phước, Xuân Thọ; Cư Prao, Ea Riêng, Hòa Mỹ, Hòa Xuân, phường Đông Hòa, phường Tuy Hòa; Cư M’ta, Ea Knốp, M’Drắk, Tam Giang.

Khánh Hòa: Bắc Ninh Hòa, Trung Khánh Vĩnh; Cam Hiệp, Cam Lâm, Đại Lãnh, Diên Điền, Hòa Trí, Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, phường Ba Ngòi, phường Đông Ninh Hòa, phường Ninh Hòa, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tu Bông, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Vạn Thắng; Bác Ái Đông, Bắc Khánh Vĩnh, Cam An, Công Hải, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Nam Cam Ranh, Nam Khánh Vĩnh, phường Bắc Cam Ranh, phường Bắc Nha Trang, phường Cam Linh, phường Cam Ranh, phường Hòa Thắng, phường Nam Nha Trang, phường Nha Trang, phường Tây Nha Trang, Tân Định, Tây Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Thuận Nam.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Quảng Ngãi: cấp 2.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.