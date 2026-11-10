Cảnh báo mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Các địa phương có mưa lớn như: Kỳ Trinh 268,4mm (Hà Tĩnh); Đập thủy điện La Tó 436mm (Quảng Trị); Nam Đông 648mm (Thành phố Huế); Trà Leng 435,2mm (TP. Đà Nẵng); Sơn Long 326,4mm (Quảng Ngãi); Canh Liên 252,4mm (Gia Lai), Sông Hinh 488,8mm (Đắk Lắk); Khánh Bình 255,3mm (Khánh Hòa);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế 1-5mm, có nơi trên 10mm; thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa 10-30mm, có nơi trên 60mm; Gia Lai, Đắk Lắk 5-10mm, có nơi trên 30mm.

Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Hà Tĩnh: Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, phường Hoành Sơn, phường Sông Trí, phường Vũng Áng; Kỳ Lạc, Kỳ Văn, phường Hải Ninh; Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Kỳ Thượng.

Quảng Trị: A Dơi, Ba Lòng, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lìa, Phú Trạch, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Sơn; Bắc Trạch, Đông Trạch, Hiếu Giang, Lao Bảo, phường Đồng Sơn, Quảng Ninh, Trường Ninh; Cồn Tiên, Hoàn Lão, Lệ Ninh, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Phong Nha, Quảng Trạch, Tân Gianh, Trung Thuần, Trường Phú, Tuyên Hóa.

Thành phố Huế: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Phong Điền, Phú Lộc; phường Hương Trà, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Vinh Lộc; phường Hương An, phường Kim Long, phường Kim Trà.

Thành phố Đà Nẵng: Avương, Bà Nà, Bến Giằng, Hòa Vang, Lãnh Ngọc, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Tam Mỹ, Tây Giang, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân; Đắc Pring, Đông Giang, Đức Phú, Hiệp Đức, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Phú Ninh, Quế Phước, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Thạnh Bình, Thu Bồn, Thượng Đức, Trà Tập, Trà Vân; Bến Hiên, Đại Lộc, Đồng Dương, Duy Xuyên, Hà Nha, Hòa Tiến, Núi Thành, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Tam Anh, Tam Xuân, Thạnh Mỹ, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Linh, Việt An.

Quảng Ngãi: Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Giang; Ba Gia, Bình Chương, Cà Đam, Đăk PLô, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Nghĩa Giang, phường Trà Câu, Phước Giang, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Trường Giang, Xốp; Bình Minh, Đăk Kôi, Đăk Pxi, Đăk Rve, Đăk Ui, Kon Braih, Lân Phong, Măng Ri, Mộ Đức, Ngọk Réo, P. Đức Phổ, Tu Mơ Rông, Vệ Giang.

Gia Lai: Canh Liên, Canh Vinh, Đăk Song, Kim Sơn, Vân Canh, Vạn Đức, Vĩnh Thạnh; Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Bình Khê, Bình Phú, Cửu An, Hoài Ân, Hội Sơn, Kông Chro, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Ya Ma; An Lương, Bình An, Bình Dương, Bình Hiệp, Cát Tiến, Đak Rong, Đak Sơmei, Đề Gi, Hòa Hội, KBang, Kông Bơ La, Krong, Ngô Mây, phường An Bình, phường An Khê, phường An Nhơn Nam, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Tây, phường Quy Nhơn Tây, phường Tam Quan, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, SRó, Tây Sơn, Tơ Tung, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Xuân An, Ya Hội.

Đắk Lắk: Cư Prao, Đức Bình, Ea Riêng, Sông Hinh; Cư M’ta, Cư Pui, Ea Păl, Phú Mỡ, Sơn Hòa, Tây Sơn, Xuân Lãnh; Cư Yang, Đồng Xuân, Ea Bá, Ea Kar, Ea Knốp, Ea Ly, Ea Ô, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Krông Pắc, M’Drắk, Sơn Thành, Suối Trai, Tân Tiến, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Vân Hòa, Vụ Bổn, Xuân Phước, Xuân Thọ.

Khánh Hòa: Bác Ái Đông, Bắc Khánh Vĩnh, Công Hải, Diên Điền, Suối Hiệp, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh; Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, phường Ba Ngòi, phường Bắc Cam Ranh, Suối Dầu, Tân Định, Tây Ninh Hòa; Anh Dũng, Bác Ái, Bắc Ninh Hòa, Diên Khánh, Diên Lạc, Hòa Trí, Mỹ Sơn, Nam Cam Ranh, Nam Ninh Hòa, Ninh Sơn, phường Bắc Nha Trang, phường Cam Linh, phường Cam Ranh, phường Đông Ninh Hòa, phường Hòa Thắng, phường Nam Nha Trang, phường Nha Trang, phường Ninh Hòa, phường Tây Nha Trang, Tây Khánh Sơn, Tu Bông, Vạn Ninh, Vạn Thắng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Quảng Trị và thành phố Huế: Cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.