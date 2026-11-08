Cảnh báo mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong 5 ngày tới

Theo các bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 5 ngày tới, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, mưa tập trung trong 3 ngày từ 9 đến 11-11.

Theo đó, từ đêm 8-11 đến ngày 9-11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ đêm 9-11 đến đêm 11-11, có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Ngày 12-11, có mưa, mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa những ngày qua đã xuất hiện mưa lớn.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.

Ở một bản tin khác, trong ngày 8-11, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Dự báo chiều 8-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng tới khu vực phía bắc của tỉnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Khánh Hòa phổ biển từ 22-24 độ C, vùng núi từ 21-23 độ C.

Trên biển, đêm 8-11, vùng biển tỉnh Khánh Hòa bao gồm đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Gió mạnh và sóng lớn trên biển gây nguy hiểm đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động khác trên biển.