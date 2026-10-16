Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, chiều tối và đêm 16/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, hiện nay (16/10), vùng biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Cà Mau đến An Giang, phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 16/10 và ngày 17/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.