Cảnh báo mưa lớn cục bộ, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa tính từ 13 giờ đến 20 giờ ngày 15/10 có nơi trên 80mm như các trạm: Võ Xu (Lâm Đồng) 103,4mm, Châu Thới (Cà Mau) 94,2mm, Vĩnh Hòa Hưng (An Giang) 81,2mm,…

Dự báo từ tối 15/10 đến ngày 16/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào tối và chiều).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15/10 đến ngày 17/10

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

Khu vực phía nam của duyên hải nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.