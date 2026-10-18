Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá tại Đông Nam Bộ, Khánh Hòa và các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (18/10), khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng đến 19 giờ tối 18/10 có nơi trên 100mm như các trạm: Hồ thôn 4 Lộc Bắc (Lâm Đồng) 103,2mm, trạm đo mưa số 18 (Đồng Nai) 114,6mm, …

Dự báo, đêm nay (18/10), khu vực miền Đông Nam Bộ, Khánh Hòa và phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ đêm 18/10 đến ngày 20/10:

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vài nơi vào ban đêm, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối 18/10 và ngày 20/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và tối).

Các nơi khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.