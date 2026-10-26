Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường/xã: Phúc Lộc, Hát Môn, Liên Minh, Ô Diên, Mê Linh, Đan Phượng, Tây Phương, Thạch Thất, Yên Lãng, Tây Tựu, Dương Hòa, Quốc Oai, Phúc Thọ, Kiều Phú, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị, Phúc Sơn.

Cảnh báo mưa kèm dông lốc ở Hà Nội chiều nay. Ảnh: PV

Cảnh báo từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Phúc Lộc, Hát Môn, Yên Lãng, Liên Minh, Ô Diên, Mê Linh, Đan Phượng, Tây Phương, Thạch Thất, Tây Tựu, Dương Hòa, Quốc Oai, Kiều Phú, Phúc Thọ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị, Phúc Sơn, Sơn Tây, Đoài Phương, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Phú Cát, Yên Xuân, Tùng Thiện, Quảng Oai, Yên Bài, Hoài Đức, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Gia Lâm, Long Biên, Bát Tràng …và các khu vực khác của thành phố Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin về xu thế thời tiết từ nay đến 20/11, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên toàn quốc, trong đó mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tập trung tại khu vực Trung Bộ.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ - trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 1,6 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,6 cơn. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Nhận định về tổng lượng mưa từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 tại các khu vực trên cả nước, Phó Trưởng phòng Nguyễn Đức Hòa cho biết, khu vực Bắc Bộ trong tháng 11có tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn; tháng 12 và 1/2027 phổ biến 30-60mm/tháng, có nơi cao hơn.

Tháng 11, tổng lượng mưa tại các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn; khu vực từ Quảng Trị -thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 200-400mm, có nơi cao hơn, Cao nguyên Trung bộ phổ biến 30-50mm. Tháng 12, từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn; khu vực từ Quảng Trị - thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ từ 150- 300mm, có nơi cao hơn; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 10-20mm, có nơi cao hơn. Tháng 1/2027, khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 20-40mm, khu vực từ Quảng Trị - thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 50-100mm, Cao nguyên Trung Bộ phổ biến ít mưa

Khu vực Nam Bộ trong tháng 11 phổ biến từ 80-150mm, có nơi cao hơn; tháng 12 phổ biến từ 20-40mm, có nơi cao hơn. Tháng 1/2027, phổ biến ít mưa.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.