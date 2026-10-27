Cảnh báo mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên vùng biển Gia Lai

Theo tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong đêm 27-10 và ngày 28-10, tình trạng mưa rào và giông tiếp tục xuất hiện trên vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu. Trong cơn giông, có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.

Vùng biển Gia Lai có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8. Ảnh: Phương Vi

Để bảo đảm an toàn, các cơ quan chức năng cần thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, hạn chế rủi ro do thời tiết nguy hiểm gây ra.