Cảnh báo mưa giông, gió giật mạnh trên đất liền và vùng biển Gia Lai

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong đêm 9-10 và ngày 10-10, vùng biển Gia Lai, bao gồm đặc khu Nhơn Châu, có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m, gây nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trên biển.

Một số khu vực trên đất liền có mưa giông vào chiều tối. Ảnh: P.V

Trên đất liền, mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông tại một số khu vực thuộc các xã: Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí, Ia Rsai, Uar và Đăk Sơmei.

Trong 3 giờ tới, vùng mây giông có khả năng mở rộng sang các xã, phường: An Hòa, An Lão, An Toàn, An Vinh, Vạn Đức, Ân Hảo, Ân Tường, Bình Phú, Canh Liên, Vân Canh, Vĩnh Sơn, An Bình, An Khê, Cửu An, Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Bàu Cạn, Ia Băng, Biển Hồ, Chư Păh, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Le, Gào, Ia Chia, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia O, Ia Pa, Ia Tul, Pờ Tó, KRong, Kbang, Kông Bơ La, Sơn Lang, Tơ Tung, Đăk Rong, Ia Dreh, Phú Túc, Đăk Song, Ayun, Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Thiện, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku, Ya Hội, KDang, Kon Gang, Mang Yang, Đăk Đoa, Ia Dom, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Nan, Ia Pnôn, Đức Cơ và các khu vực lân cận.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức 1.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế hoạt động ngoài trời khi có giông sét. Ngư dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.