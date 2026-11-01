Cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ đêm 01/11 và ngày 02/11/2026, Tây Bắc, Việt Bắc có nơi mưa trên 80mm

Đêm 01/11/2026 và ngày 02/11/2026, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm. Riêng Tây Bắc và Việt Bắc, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Hiện trạng thời tiết

Hiện nay (01/11/2026), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo đêm 01/11/2026 và ngày 02/11/2026

Bắc Bộ: mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm.

Tây Bắc và Việt Bắc: cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Hiện tượng đi kèm mưa dông: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai

Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Tác động có thể xảy ra

Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh qua các sông, suối nhỏ và khu vực ngập sâu khi có mưa lớn.

Đề phòng sạt lở đất tại vùng sườn dốc, đặc biệt ở Tây Bắc và Việt Bắc.

Khi có dông, lốc, sét, tránh trú dưới gốc cây cao, biển quảng cáo hoặc công trình tạm bợ.

Theo dõi thông tin cảnh báo mới nhất trước khi di chuyển hoặc tổ chức sản xuất ngoài trời.

Lưu ý: thông tin cảnh báo dông sét và cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn, cũng như trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc: 15h30 ngày 01/11/2026.

Tin phát tiếp theo: 21h00 ngày 01/11/2026.