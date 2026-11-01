Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá ở Tây Bắc và Việt Bắc đêm 01/11/2026

Đêm 01/11/2026, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện nay (01/11/2026), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Dự báo mưa dông đêm 01/11/2026

Khu vực: Tây Bắc và Việt Bắc.

Thời gian: đêm 01/11/2026.

Hiện tượng: mưa rào và dông rải rác.

Lượng mưa: phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Hiện tượng nguy hiểm đi kèm: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động có thể xảy ra

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra:

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai

Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1.

Khuyến cáo

Hạn chế ra ngoài trời khi có dông, sét; không trú dưới gốc cây cao hoặc gần công trình dễ đổ.

Tránh qua lại các sông, suối nhỏ, khu vực ngầm tràn khi có mưa lớn do nguy cơ lũ quét.

Đề phòng sạt lở đất tại các sườn dốc; chú ý các vùng trũng, thấp có nguy cơ ngập úng.

Chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ hoa màu và các công trình dễ bị ảnh hưởng bởi lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Thông tin tra cứu thời gian thực

Thông tin cảnh báo dông sét và cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn, cũng như trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc: 09h00 ngày 01/11/2026.

Tin phát tiếp theo: 15h30 ngày 01/11/2026.