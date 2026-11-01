Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá ở Tây Bắc và Việt Bắc đêm 01/11/2026

Đêm 01/11/2026, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Tình hình hiện nay

Hiện nay (01/11/2026), Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo đêm 01/11/2026

Khu vực: Tây Bắc và Việt Bắc.

Hiện tượng: mưa rào và dông rải rác.

Lượng mưa: phổ biến 10–20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai

Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Tác động có thể xảy ra

Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa.

Gây hư hại công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Khuyến cáo

Người dân vùng núi tránh qua lại sông, suối nhỏ và khu vực có nguy cơ lũ quét khi có mưa lớn.

Đề phòng sạt lở đất tại các sườn dốc; theo dõi tình hình mưa tại địa phương.

Chủ động gia cố nhà cửa, che chắn hoa màu và tránh trú dưới gốc cây cao khi có dông, sét.

Hạn chế di chuyển ở khu vực ngập úng tại vùng trũng thấp.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc: 03h30 ngày 01/11/2026.

Tin phát tiếp theo: 09h00 ngày 01/11/2026.