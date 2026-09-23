Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường/xã: Đại Xuyên, Phú Xuyên, Thường Tín, Tam Hưng, Ngọc Hồi, Đại Thanh, Bình Minh, An Khánh, Liên Minh, Hát Môn, Phúc Thọ, Vật Lại... Vùng mây có xu hướng phát triển mở rộng.

Cảnh báo mưa dông mạnh khu vực nội thành Hà Nội. Ảnh: PV

Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường/xã: Chuyên Mỹ, Ứng Hoà, Phượng Dực, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Nam Phù, Thanh Trì, Tam Hưng, Quảng Bị, Chương Mỹ, Phúc Lộc, Thạch Thất, Lĩnh Nam, Yên Sở, Hoàng Mai, Tương Mai, Hoang Liệt, Định Công, Thanh Liệt, Kiến Hưng, Tương Mai, Phương Liệt... và các khu vực khác của thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định thêm về xu thế thời tiết cả nước trong một tháng tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, miền Bắc vẫn có khả năng xảy ra mưa lớn.

Trong thời kỳ dự báo, mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tại các khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông, có ngày xảy ra mưa vừa đến mưa to.

Tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN từ 15– 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ ngày 21/9-20/10/2026, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 2,2 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1,0 cơn).

Cùng với đó, không khí lạnh tiếp tục có khả năng xảy ra và ảnh hưởng đến các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc sẽ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn.

Cơ quan khí tượng lưu ý, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam ở phía Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.