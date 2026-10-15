Cảnh báo mưa dông mạnh kèm lốc sét, sạt lở ở Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (15/10), khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 13 giờ ngày 15/10 có nơi trên 40mm như các trạm: Long Sơn (Tp. Hồ Chí Minh) 50.6mm, Cống Tân Thuận Bình (Đồng Tháp) 47.2mm, …

Dự báo chiều và tối 15/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa dông mạnh ở Nam Bộ. Ảnh: PV

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực, Trong 2 giờ qua (từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 15/10), khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Đèo Bảo Lộc 62mm; Mỹ Đức 57,4mm, Hoài Đức-Lâm Hà 55,8mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tại các xã/phường: Đạ Tẻh 3, Đinh Văn Lâm Hà, Hòa Ninh, Phúc Thọ Lâm Hà; Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đam Rông 1, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hoài Đức, Nam Thành, P. 1 Bảo Lộc, P. 2 Bảo Lộc, P. 3 Bảo Lộc, P. B'Lao, Sơn Điền, Tân Hà Lâm Hà, Trà Tân.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.