Cảnh báo mưa dông lan rộng, nhiều xã ở Lào Cai có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá

Ảnh minh họa (AI).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, trong 3 giờ qua, các vùng mây đối lưu phát triển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to và dông tại các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã Cốc Lầu, Lâm Thượng và Tân Lĩnh.

Độ phản hồi radar thời tiết cực đại không quá 40 dBZ tại xã Lâm Thượng. Đồng thời, các vùng mây đối lưu phát triển trên khu vực tỉnh Tuyên Quang đang di chuyển về phía tỉnh Lào Cai.

Trong một vài giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và di chuyển, gây mưa rào, cục bộ mưa to, rải rác có dông, sét kèm gió mạnh tại những khu vực trên.

Sau đó, mưa dông có khả năng lan sang các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã: Lục Yên, Mường Lai, Việt Hồng, Xuân Hòa, Nghĩa Đô, Tả Củ Tỷ, Lùng Phình, Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn, Si Ma Cai, Sín Chéng và các xã, phường lân cận trong tỉnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy, đổ cây cối; hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Các cơ quan, đơn vị và người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh.