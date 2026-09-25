Cảnh báo mưa dông khu vực nội thành Hà Nội chiều 25/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường/xã: Đại Xuyên. Vùng mây có xu hướng phát triển mở rộng.

Cảnh báo mưa dông khu vực nội thành Hà Nội chiều nay. Ảnh: PV

Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực các phường/xã: Ứng Hoà, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Phượng Dực và các khu vực khác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho thấy những ngày cuối tháng 9 vẫn có thời điểm nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C. Từ đầu tháng 10, mưa dông xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ giảm nhẹ.Cụ thể, ngày 26/9, Hà Nội có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ C, cao nhất 34 độ C.

Ngày 27/9, Hà Nội có mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ C, cao nhất 32 độ C; Ngày 28/9, thời tiết có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, cao nhất 33 độ C; Ngày 29/9, Hà Nội có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, cao nhất 34 độ C; Ngày 30/9, thời tiết có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, cao nhất 34 độ C; Ngày 1/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C; Ngày 2/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 32 độ C; Ngày 3/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C; Ngày 4/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C.

Như vậy, trong những ngày cuối tháng 9, Hà Nội vẫn có những ngày nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C, tập trung vào ngày 26, 29 và 30/9. Sau đó, từ 1/10, nhiệt độ cao nhất giảm còn khoảng 31-32 độ C, đồng thời mưa dông xuất hiện trở lại và kéo dài trong những ngày đầu tháng 10.