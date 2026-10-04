Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Mưa lớn kèm theo sấm, sét dội xuống nhiều khu vực ở Hà Nội. Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN

Dự báo, từ nay đến khoảng 12 giờ 10 phút ngày 4/10, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã: Hồng Hà, Tây Hồ, Cổ Loa, Vĩnh Thạnh, Bình Minh, Phú Lương, Kiến Hưng,…và các khu vực khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đối với diễn biến lũ trên sông Đồng Nai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục dao động ở trên mức báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai gồm: Khu vực xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- hội.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa", Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Kiên lưu ý.

Hiện nay, lũ trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang dao động ở trên mức báo động 2. Lúc 7h ngày 4/10, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,52m, trên báo động 2 là 0,02m.

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4/10, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Chợ Mới, Dân Tiến, La Hiên, Nam Hòa, Nghinh Tường, Quang Sơn, Sảng Mộc, Thần Sa, Thanh Thịnh, Tràng Xá, Văn Hán, Văn Lăng, Võ Nhai, Yên Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.