Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá trên khu vực Hà Nội

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường, xã: Hương Sơn, Hòa Xá, Ứng Hòa, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Hồng Vân, Thường Tín, Thượng Phúc, Thuận An, Gia Lâm thuộc thành phố Hà Nội… Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Dự báo, từ nay đến 16 giờ ngày 3/11, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã: Phú Xuyên, Thượng Phúc, Phượng Dực, Dân Hòa, Thanh Oai, Ứng Thiên, Phúc Sơn, Đại Xuyên, Chuyên Mỹ, Vân Đình, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hương Sơn, Hòa Xá, Ứng Hòa, Thuận An, Phù Đổng, Phúc Lợi, Gia Lâm, Bát Tràng… và các khu vực khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.