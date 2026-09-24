Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét khu vực nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực của Hà Nội gồm: Bát Tràng, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Thanh Liệt, Đại Thanh, Hà Đông, Kiến Hưng, Yên Sở, Đại Xuyên, Chuyên Mỹ, Ứng Hoà, Hương Sơn.

Cảnh báo mưa dông mạnh khu vực nội thành Hà Nội. Ảnh: T.H

Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm. Từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Đại Mỗ, Dương Nội, Yên Nghĩa, Thuận An, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Đa Phúc, Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Long Biên, Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba đình, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Tương Mai, Hoàng Liệt, Phương Liệt, Định Công, Khương Đình, Thanh Liệt, Phú Xuyên, Phượng Dực, Vân Đình, Hoà Xá, Mỹ Đức….và các khu vực khác của thành phố.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.