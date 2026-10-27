Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ ở Trung Bộ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng trên 100mm trong 3 giờ.

Từ chiều tối 27/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có khả năng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Ngày 27/10, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 27/10 có nơi trên 80mm như các trạm: Hoàng Mai (Nghệ An) 126mm, Nông trường 15 (Nghệ An) 85mm.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin đêm 27/10 và ngày 28/10, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, đêm 27/10 và ngày 28/10, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 28/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện vùng biển từ phía Đông Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ thành phố Cần Thơ đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác./.