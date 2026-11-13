Cảnh báo mua bán, sử dụng trái phép trang phục Công an để 'sống ảo, câu like'

Theo Công an TP. Hải Phòng, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số cá nhân tự ý mua quân hiệu, phù hiệu, trang phục Công an hoặc dùng công nghệ AI ghép mặt, chỉnh sửa video, hình ảnh đăng lên mạng xã hội để tăng tương tác, sống ảo, câu like, câu view.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng - Công an TP. Hải Phòng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với P.C.T (sinh năm 2004, trú tại phường Bắc An Phụ, Hải Phòng) về hành vi này. Đây là bài học cảnh tỉnh đối với cho giới trẻ về việc thiếu hiểu biết pháp luật khi tham gia mạng xã hội.

Việc tùy tiện sử dụng trang phục CAND làm công cụ giải trí không chỉ làm suy giảm uy tín của lực lượng chức năng mà còn tạo kẽ hở cho đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, giả danh đe dọa, tống tiền.

Công an TP. Hải Phòng cảnh báo về hành vi mua bán, sử dụng trái phép trang phục Công an để "sống ảo, câu like” trên mạng xã hội.

Pháp luật có quy định về các mức xử lý đối với hành vi vi phạm bao gồm: Xử phạt hành chính từ 500.000 - 1.500.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh CAND (Khoản 1, Điều 23, Nghị định 282/2025/NĐ-CP).

Xử phạt từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng (đối với cá nhân) và 20.000.000 - 30.000.000 đồng (đối với tổ chức) nếu giả mạo lực lượng chức năng để đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức (Điểm a, Khoản 1, Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP).

Trường hợp vi phạm đến mức xem xét xử lý hình sự (mặc quân trang, làm giả hình ảnh nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.) người vi phạm có thể bị xử lý về các tội như “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” (Điều 339 BLHS), “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 BLHS).

Công an TP. Hải Phòng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép quân phục, phù hiệu; không dùng ứng dụng AI ghép mặt mạo danh lực lượng vũ trang. Khi phát hiện các đối tượng rao bán quân trang hoặc mạo danh cán bộ CAND trên mạng, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý.