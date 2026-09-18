Cảnh báo mới nhất về lũ trên các sông Tích, Đáy, Bùi
Sáng 18-9, dù mưa cơ bản đã chấm dứt trên địa bàn Hà Nội, tuy nhiên, mực nước trên hệ thống các sông vẫn tiếp tục lên, sau biến đổi chậm.
Số liệu quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, lúc 8h ngày 18-9, mực nước trên sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc là 8,63m (trên báo động III: 0,63m), trạm thủy văn Kim Quan là 9,04m (trên báo động III: 0,64m).
Tương tự, mực nước sông Đáy trạm thủy văn Ba Thá đo được hồi 8h00 sáng nay là 6,92m (trên báo động II: 0,42m). Mực nước trên sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt là 7,66m (trên báo động IIII: 0,66m).
Cơ quan khí tượng thuỷ văn nhận định: Trong 12-24 giờ tới (kể từ 9h sáng 18-9), mực nước trên 3 tuyến sông nêu trên tiếp tục lên, sau biến đổi chậm.
Mực nước trên sông Tích, sông Đáy, sông Bùi đang ở mức cao, đã gây ngập lụt một số vùng trũng thấp, các đập tràn, khu vực ven sông.
Các xã, phường chịu ảnh hưởng lớn nhất của đợt lũ trên các sông nêu trên là: Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Hạ Bằng, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hương Sơn…
Trong những giờ tới, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các xã, phường cần đề phòng nguy cơ sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông. Cùng với đó là nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/canh-bao-moi-nhat-ve-lu-tren-cac-song-tich-day-bui-1757091.html