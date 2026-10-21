Cảnh báo mới nhất về ảnh hưởng của siêu bão Champi trên Biển Đông

Trưa 21-10, siêu bão Champi hoạt động trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17, giật trên cấp 17.

Với cường độ này, Champi được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2026, vượt qua siêu bão Sinlaku.

Siêu bão Champi có thể gây sóng to, gió mạnh trên Biển Đông. Ảnh: VNDMS.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) nhận định, trong 24 giờ tới, siêu bão Champi tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ, duy trì sức gió cấp 17, giật trên cấp 17.

Từ ngày 22-10, bão có xu hướng chuyển dần sang hướng Tây Bắc. Khi tiến lên phía Bắc, đi vào vùng biển có nhiệt độ mặt nước thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

So với các bản tin trong hai ngày trước, dự báo mới nhất của các cơ quan khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ đã có sự thống nhất cao hơn về hướng di chuyển của Champi. Theo đó, khả năng bão đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc) được đánh giá là thấp.

Đến khoảng ngày 24-10, khi tiến đến vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc), bão có thể giảm xuống cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, Champi nhiều khả năng chuyển hướng Đông Bắc, di chuyển về phía Nhật Bản và Hàn Quốc.

Với xu hướng di chuyển trên, siêu bão Champi được dự báo không đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, do cường độ mạnh cấp 16 - 17 và phạm vi hoàn lưu rộng, bão vẫn có thể ảnh hưởng đến vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Cụ thể, hoàn lưu phía Tây của siêu bão Champi có khả năng gây gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 m tại khu vực Đông Bắc của vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Mặc dù không được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, tình trạng gió mạnh và sóng lớn vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động hàng hải, tàu thuyền trong khu vực.