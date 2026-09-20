Cảnh báo mới nhất của Chủ tịch Quốc hội Iran khi cuộc chiến với Mỹ kéo dài

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo truyền thông Qatar ngày 20/9, phát biểu trước Quốc hội, ông Ghalibaf nói: “Điều này có nghĩa là vào thời điểm then chốt, chúng ta phải đẩy lùi đối phương và giáng cho họ những đòn chí mạng bằng toàn bộ sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, một khi đã đạt được những thành công đáng kể trên chiến trường và đối phương ở vào thế yếu, chúng ta phải sử dụng ngoại giao để củng cố những thành quả này”.

Theo ông Ghalibaf, lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán là hoàn toàn rõ ràng, hợp lý và không thể thương lượng, đồng thời cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện tất cả cam kết.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Iran chuyển thông điệp về các điều kiện đàm phán tới Mỹ thông qua Qatar, đồng thời cảnh báo có thể xem xét thay đổi chính sách hạt nhân nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, nước này đang duy trì liên lạc với các bên trung gian tại Qatar và Pakistan, đồng thời chờ phản hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Truyền thông Iran đề cập tới 7 điều kiện được chuyển tới Mỹ, song danh sách chính thức đầy đủ chưa được công bố. Ông Rezaei mới công khai 3 yêu cầu gồm: chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận; giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran; dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán, song cũng đề cập tới phương án nối lại những cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân, ông Rezaei cảnh báo các hành động của Mỹ và Israel có thể khiến Iran cân nhắc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Ông khẳng định Iran chưa đưa ra quyết định về vấn đề này và hiện vẫn duy trì chính sách hạt nhân đã công bố, nhưng không loại trừ khả năng thay đổi trong tương lai, tùy thuộc vào hành động của Mỹ.

Căng thẳng Mỹ - Iran diễn ra đồng thời với chiều hướng leo thang xung đột tại Yemen. Lực lượng Houthi đã giành thêm các vị trí chiến lược dọc bờ Biển Đỏ và khu vực gần eo biển Bab al-Mandab, làm gia tăng lo ngại đối với hoạt động vận tải biển trong lúc giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.

Trong ngày 19/9, Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công các mục tiêu tại Saudi Arabia, trong đó có cơ sở dầu khí ở thành phố Yanbu.