Cảnh báo mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân khi tải trò chơi lậu

Cảnh giác chiêu dụ người chơi bằng ưu đãi hấp dẫn

Theo Cục An ninh mạng (Bộ Công an), qua theo dõi không gian mạng, nhiều nhóm Facebook liên quan đến “game lậu”, “game lậu Việt”, “game lậu mobile Việt hóa” thu hút hàng nghìn đến hàng chục nghìn thành viên, với tần suất đăng bài cao. Một số nhóm như “Game Lậu Dành Cho IOS”, “Nhóm Game Lậu Mobile Việt Hóa Tuyển Chọn”, “Game Lậu Việt”, “Game Lậu Free”… thường xuyên chia sẻ thông tin về trò chơi miễn phí, bản chỉnh sửa hoặc máy chủ ngoài hệ thống phát hành chính thức.

Tuy nhiên, việc một nhóm có đông thành viên, thường xuyên đăng bài hoặc sử dụng tên gọi liên quan đến game lậu chưa đủ căn cứ để kết luận có hành vi phát tán mã độc, lừa đảo hay vi phạm pháp luật. Để xác định bản chất hoạt động, cần tiếp tục xác minh nội dung bài đăng, nguồn phát hành tệp và phương thức thu tiền khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

“Game lậu” thường được dùng để chỉ các trò chơi bị sao chép, chỉnh sửa, phát hành trái phép hoặc vận hành trên máy chủ riêng khi chưa được đơn vị có quyền cho phép. Để thu hút người chơi, những nội dung quảng bá này thường nhấn mạnh các lợi ích như chơi miễn phí, tặng vật phẩm, mở tính năng VIP hoặc nạp ít nhận nhiều.

Các ưu đãi đánh trúng tâm lý muốn tiết kiệm chi phí, nhanh chóng nâng cấp nhân vật và nhận nhiều vật phẩm có thể khiến người dùng bỏ qua những rủi ro về nguồn gốc phần mềm. Thay vì tải trò chơi từ cửa hàng ứng dụng hoặc kênh phát hành chính thức, người chơi có thể bị dẫn dụ truy cập website lạ, tham gia nhóm chat hoặc tải tệp cài đặt từ những nguồn không được kiểm chứng.

Cục An ninh mạng cảnh báo một số nhóm Facebook liên quan đến “game lậu”.

Đáng chú ý, việc tải các tệp APK, EXE hoặc phần mềm không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ cài mã độc lên thiết bị. Khi phần mềm có khả năng thu thập dữ liệu hoặc thực hiện các hành vi trái phép, người dùng có thể bị đánh cắp mật khẩu, thông tin cá nhân, tài khoản trò chơi, tài khoản mạng xã hội và dữ liệu tài chính.

Một số ứng dụng còn có thể yêu cầu quyền truy cập không cần thiết như đọc thông báo, danh bạ, tệp dữ liệu hoặc sử dụng tính năng trợ năng. Nếu người dùng thiếu cảnh giác và chấp thuận các quyền này, nguy cơ bị theo dõi, thu thập thông tin hoặc lạm dụng dữ liệu có thể gia tăng. Vì vậy, việc kiểm tra nguồn tải và quyền truy cập của ứng dụng là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, người chơi còn có thể chịu thiệt hại trực tiếp về tài sản khi nạp tiền vào các máy chủ không minh bạch. Sau khi nhận tiền, dịch vụ có thể đột ngột ngừng hoạt động, xóa nhân vật hoặc đóng kênh hỗ trợ mà không hoàn trả khoản đã nạp.

Trong trường hợp không xác định được đơn vị vận hành, địa chỉ liên hệ và cơ chế tiếp nhận khiếu nại, người chơi sẽ gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu giải quyết quyền lợi. Những khoản tiền nạp để mua vật phẩm, mở tính năng VIP hoặc tham gia chương trình đua top cũng có thể trở thành khoản thiệt hại nếu máy chủ đóng cửa hoặc thay đổi hoạt động.

Tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ tài khoản và tài sản

Cục An ninh mạng cho biết, các đối tượng xấu có thể lợi dụng tâm lý thích chơi miễn phí, muốn lên cấp nhanh hoặc nhận ưu đãi lớn để dẫn dụ người dùng tải phần mềm bên ngoài kênh chính thức. Sau đó, chúng có thể yêu cầu người chơi tắt cảnh báo bảo mật, cấp những quyền truy cập không cần thiết, cung cấp thông tin đăng nhập hoặc nạp tiền vào các gói VIP, vật phẩm và chương trình đua top. Trong một số tình huống, máy chủ có thể đóng cửa hoặc đổi tên, khiến người chơi khó xác định bên chịu trách nhiệm và tìm cách bảo vệ quyền lợi.

Theo Nghị định số 147/2024/NĐ-CP, hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục quản lý tương ứng. Do đó, việc một đơn vị tự quảng cáo là máy chủ riêng, cung cấp trò chơi miễn phí hoặc cho phép người dùng nạp tiền không đồng nghĩa với việc hoạt động đó đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tùy tính chất, mức độ và chứng cứ cụ thể, tổ chức, cá nhân có hành vi phát tán mã độc, xâm nhập trái phép thiết bị hoặc hệ thống, chiếm đoạt tài sản hay xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Những hành vi này có thể được xem xét theo các quy định liên quan đến phát tán chương trình tin học gây hại, xâm nhập trái phép hệ thống, sử dụng mạng để chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đủ yếu tố cấu thành.

Cục An ninh mạng khuyến cáo, đối với người sử dụng, biện pháp quan trọng trước hết là ưu tiên tải trò chơi từ cửa hàng ứng dụng và kênh phát hành chính thức. Người dùng không nên mở các tệp APK, EXE không rõ nguồn gốc, tắt cảnh báo bảo mật theo yêu cầu của người lạ hoặc cấp quyền truy cập bất thường cho ứng dụng. Những lời mời nhận quà miễn phí, ưu đãi nạp tiền hoặc mở khóa tính năng đặc biệt cần được cân nhắc kỹ nếu đi kèm đường dẫn tải phần mềm không đáng tin cậy.

Người chơi cần tránh sử dụng chung mật khẩu giữa nhiều dịch vụ, không cung cấp mã xác thực cho người khác và thận trọng trước khi nạp tiền vào máy chủ chưa xác định rõ đơn vị vận hành. Việc kiểm tra thông tin nhà cung cấp, nguồn phát hành và các điều kiện sử dụng giúp người dùng chủ động hơn trước nguy cơ mất tiền hoặc không thể yêu cầu hoàn trả.

Cục An ninh mạng đề nghị, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ thiết bị bị cài mã độc, người dùng cần ngừng giao dịch, thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản và thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý.