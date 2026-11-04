Cảnh báo ma túy núp bóng thuốc lá điện tử qua phiên tòa giả định

Hình ảnh tại phiên tòa giả định.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, vừa qua, Chi đoàn VKSND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Chi đoàn TAND khu vực 8 cùng các đơn vị liên quan tổ chức phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại Trường THPT Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động được tổ chức nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học; giúp học sinh nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy và những hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ các hành vi vi phạm.

Phiên tòa giả định được xây dựng từ tình huống của một vụ án có thật, với nội dung xét xử sơ thẩm hai bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm h khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Theo tình huống vụ án, Phan Hoàng Nam là học sinh lớp 12 và Nguyễn Anh Kim là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, có quan hệ tình cảm. Từ sở thích sử dụng thuốc lá điện tử, cả hai tham gia các nhóm có cùng sở thích và sau đó chuyển sang sử dụng ma túy từ giữa năm 2025.

Khoảng 22h ngày 22/3/2026, khi Nam và Kim đang đi bộ trên đường Nguyễn Thị Định, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện mỗi người cất giữ một cây thuốc lá điện tử, bên trong chứa dung dịch ma túy loại Methamphetamine, thể tích 15ml/cây, với mục đích sử dụng.

Tại phiên tòa giả định, thông qua hoạt động xét hỏi, luận tội và tranh tụng, Kiểm sát viên VKSND khu vực 8 phân tích, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của các bị cáo; đồng thời chỉ ra những tác động của ma túy đối với sức khỏe, sự phát triển thể chất, tinh thần và tương lai của thanh thiếu niên.

Qua đó, học sinh được giúp nhận thức rõ rằng việc cất giữ ma túy để sử dụng, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của tình huống là nguy cơ ma túy được pha trộn hoặc chứa trong dung dịch thuốc lá điện tử. Đây là hình thức có thể gây nhầm lẫn, khó nhận biết đối với người trẻ, nhất là học sinh - nhóm dễ bị tác động bởi tâm lý tò mò, bạn bè hoặc những trào lưu thiếu lành mạnh trên mạng xã hội.

Thông qua phiên tòa, các em được trang bị thêm kiến thức để nhận diện nguy cơ, chủ động nói không với thuốc lá điện tử và các chất ma túy; không tò mò thử hoặc nhận sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần.

Bên cạnh nội dung phòng, chống ma túy, phiên tòa giả định cũng giúp học sinh tiếp cận cụ thể hơn các quy định pháp luật về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, nhất là Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Từ một tình huống pháp lý cụ thể, học sinh có thể hình dung rõ hơn hậu quả của hành vi vi phạm, không chỉ đối với bản thân người thực hiện mà còn với gia đình, trật tự, an toàn xã hội và tương lai của chính mình. Hoạt động cũng giúp các em hiểu thêm về vai trò của Viện kiểm sát và Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ pháp luật.

Thông qua phiên tòa giả định, VKSND khu vực 8 cùng các đơn vị phối hợp mong muốn đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh bằng những tình huống cụ thể, dễ tiếp cận.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa vi phạm pháp luật và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy.