Cảnh báo ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống và thuốc lá điện tử trong sinh viên

Tối 10/11/2026, Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hồng Đức, Viện KSND tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhà trường.

Đáng chú ý, tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, đặc biệt là tình trạng ma túy bị ngụy trang, núp bóng dưới dạng bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và các sản phẩm có hình thức bắt mắt, dễ tiếp cận giới trẻ.

Thông qua hoạt động giao lưu, trao đổi trực tiếp, sinh viên được giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật.

Thông qua hình ảnh trực quan và tình huống thực tế, sinh viên được hướng dẫn nhận diện các loại ma túy mới, cảnh giác với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc được quảng cáo với công dụng gây tò mò, kích thích. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo thủ đoạn các đối tượng lợi dụng tâm lý thích trải nghiệm, thiếu hiểu biết của thanh thiếu niên để dụ dỗ, lôi kéo sử dụng chất cấm.

Bên cạnh đó, sinh viên được phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy, trách nhiệm của cá nhân khi phát hiện hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời được khuyến cáo kiên quyết từ chối những lời mời sử dụng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử không rõ thành phần, nguồn gốc.

Ngoài chuyên đề phòng, chống ma túy, chương trình còn phổ biến kiến thức về trật tự, an toàn giao thông; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và pháp luật liên quan đến hợp đồng vay tài sản, phân biệt tranh chấp dân sự với các hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Nhiều phần quà tặng được trao cho các em sinh viên.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng sinh viên các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng và chấp hành pháp luật về giao thông.

Thông qua chương trình, góp phần giúp sinh viên nhận diện rõ hơn những thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, nhất là ma túy núp bóng các sản phẩm tiêu dùng, từ đó nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân và tích cực tham gia phòng ngừa tệ nạn ma túy trong học đường.